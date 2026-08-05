Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, ha annunciato in data odierna all'ANSA l'ingaggio di Gianfranco Zola come nuovo coordinatore dei progetti delle attività giovanili dell'Italia. Il vicepresidente vicario della Serie C continuerà a mantenere il proprio ruolo e la decisione di affidargli le giovanili della Nazionale è stata presa con l'avvallo di Matteo Marani, attuale presidente della Lega Pro. Come riporta Gianluca di Marzio, Zola è stato voluto fortemente sia dallo stesso Malagò che da Claudio Ranieri, neo dt degli azzurri, come dichiarato dal presidente della FIGC, che poi ha aggiunto: "Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro".

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