Sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico dell'Italia?. Attualmente impegnato nel campionato degli Emirati Arabi sulla panchina dello United FC, il tecnico classe 1979 è tra i possibili sostituti di Gattuso alla guida della nazionale italiana di calcio. Dopo la nomina di Maldini come direttore tecnico e Leonardo come consulente, il nome dell'ex Milan e Sampdoria è tornato alla ribalta: al momento i profili in ballo sono diversi, su tutti quello di Mancini, Pioli e Conte ma l’ex centrocampista sembra essere tra i favoriti del nuovo dt, con cui ha condiviso otto anni ai tempo del Milan. In queste ore Maldini e il presidente della FIGC Giovanni Malagò sarebbero in contatto per decidere sul futuro della panchina della nazionale con Pirlo tra i nomi più papabili.