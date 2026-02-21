Fenerbahçe-Nottingham Forest- 0-3, lo sfottò di Ola Aina: “Inferno? Piuttosto…”

Procede a passo spedito il percorso dell'ex giocatore del Torino Ola Aina e del suo Nottingham Forest in Europa League. La formazione britannica non è riuscita ad ottenere la qualificazione diretta per la fase successiva ed è stata estratta insieme al Fenerbahçe per un doppio turno di spareggio, andata e ritorno. Andata a Istanbul e ritorno a Nottingham. I tifosi turchi, da sempre noti per il loro calore calcistico, hanno da subito provocato la formazione inglese, che però ha risposto sul campo. In realtà, Ola Aina ha risposto anche fuori...

La partita, la provocazione e la risposta: lo sfottò di Ola Aina

Sono bastati cinquanta minuti di gioco agli inglesi per chiudere il match e mettere un sigillo importante sulla qualificazione. Al 21' ha sbloccato la partita Murillo, con il raddoppio poi trovato dalla punta Igor Jesus allo scadere del primo tempo. Dopo solo giri d'orologio dal fischio d'inizio della ripresa, Gibbs-White ha firmato lo 0-3 definitivo, che mette in grande difficoltà i turchi in vista del ritorno in trasferta. Prima del match, qualche tifoso del Fenerbahçe si era lasciato andare ad alcune provocazioni nei confronti dei giocatori inglesi: "Benvenuti all'inferno". La risposta dell'ex giocatore del Torino Ola Aina non si è fatta attendere e dopo la partita ha commentato: "A me, piuttosto, è sembrato il paradiso".