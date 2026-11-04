Il dramma di De Miguel ha sconvolto il mondo del pallone. Il giocatore nella serata del 2 novembre è stato coinvolto in un duro contrasto di gioco con il portiere dell'Andorra Owono, nel quale ha subito un violento colpo sul petto, durante il match tra le due squadre. Come riporta Sky Sport, De Miguel era stato trasportato d'urgenza in ospedale, in arresto cardiaco, e ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo il mattino dopo il ragazzi non ce l'ha fatta.

Nei confronti dell'estremo difensore è stata aperta un'inchiesta per possibile ipotesi di omicidio colposo dopo la morte dell'attaccante. Secondo la legge spagnola infatti, i decessi per cause non naturali, compresi gli incidenti, sono soggetti ad accertamenti giudiziari. Intanto, secondo l'accusa, è molto difficile che venga aperto un procedimento penale nei confronti del numero uno in quanto il colpo è avvenuto durante un'azione di gioco.

Il portiere ha rotto il silenzio in questi minuti con delle parole, affidate a una nota del club: "Sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immensoper la perdita di Jesus. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo amavano".