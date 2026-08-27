L’Atalanta conquista la qualificazione ai gironi di Conference League superando l'Hapoel Tel Aviv 0-1 al termine di una gara sofferta. Un successo che garantisce alla Dea preziosi introiti e l'accesso a un torneo europeo in cui recitare un ruolo da protagonista. Per oltre un'ora la squadra di Maurizio Sarri ha faticato a trovare ritmo, pagando l'adattamento alla difesa a quattro e un centrocampo sottotono. A sbloccare il match è stato l'ingresso nella ripresa di Gianluca Scamacca. All'attaccante è bastato il secondo pallone toccato al 72’ per timbrare il gol vittoria. Nel finale Carnesecchi è stato decisivo per blindare il risultato con un paio di parate d'autore.