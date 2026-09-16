La sicurezza digitale è diventata un tema sempre più importante per chi utilizza smartphone, computer e altri dispositivi connessi a Internet. Dalla consultazione delle notizie agli acquisti online, fino al lavoro da remoto e alla gestione dei propri account, gran parte delle attività quotidiane passa ormai attraverso una connessione Internet.

In questo scenario, una VPN può rappresentare uno strumento aggiuntivo per proteggere la propria navigazione. Una rete privata virtuale crea infatti un collegamento crittografato tra il dispositivo e il server VPN, contribuendo a rendere più sicuri i dati trasmessi.

Perché utilizzare una VPN?

Una delle situazioni in cui una VPN può risultare particolarmente utile è l'utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche. Hotel, aeroporti, bar, ristoranti e altri luoghi offrono spesso connessioni gratuite che possono essere comode, ma è sempre opportuno adottare qualche precauzione quando si utilizzano reti che non si gestiscono direttamente.

Una VPN può aggiungere un livello di protezione alla connessione, rendendo più difficile l'intercettazione del traffico da parte di soggetti esterni. Naturalmente, non sostituisce altre importanti misure di sicurezza, come password robuste, autenticazione a due fattori e aggiornamenti regolari del sistema operativo. Per ulteriori consigli sulla sicurezza delle reti e sulla protezione dei dati online, è utile consultare anche le risorse pubblicate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA).

Per chi vuole approfondire le caratteristiche e le funzionalità disponibili, vai alla homepage di ExpressVPN per i dettagli. Il servizio offre applicazioni per diverse piattaforme e, secondo le informazioni ufficiali, dispone di server in 113 Paesi, crittografia AES-256 e assistenza tramite chat disponibile 24 ore su 24.

Una soluzione adatta a diversi dispositivi

Uno dei vantaggi di una VPN moderna è la possibilità di utilizzarla su dispositivi differenti. Smartphone, computer e tablet vengono infatti impiegati quotidianamente per attività che richiedono una connessione affidabile.

ExpressVPN mette a disposizione applicazioni per iOS, Android, Windows, macOS, Linux e altri dispositivi. L'installazione segue generalmente pochi passaggi: dopo la registrazione è possibile scaricare l'applicazione appropriata, effettuare l'accesso e scegliere una posizione del server.

Per una corretta configurazione è comunque consigliabile scaricare sempre il software direttamente dal sito ufficiale o dagli app store autorizzati. In questo modo si riduce il rischio di installare applicazioni contraffatte o software indesiderati.

VPN e privacy: cosa bisogna sapere

Una VPN può contribuire a proteggere la connessione, ma è importante comprendere che la sicurezza online dipende da diversi fattori. Anche utilizzando una VPN, è opportuno evitare di condividere informazioni sensibili con siti poco affidabili e verificare sempre l'indirizzo dei servizi ai quali si accede.

ExpressVPN dichiara inoltre di non conservare registri delle attività di navigazione associabili agli utenti e utilizza la tecnologia TrustedServer, progettata per evitare la conservazione dei dati sui dischi rigidi dei server. Queste sono informazioni dichiarate dal provider e vanno valutate insieme alla sua documentazione sulla privacy.

La sicurezza digitale riguarda tutti

La protezione online non è più una questione riservata agli esperti di tecnologia. Chiunque utilizzi Internet può adottare semplici abitudini per ridurre i rischi: mantenere aggiornati i dispositivi, scegliere password uniche, attivare l'autenticazione a due fattori e prestare attenzione alle reti pubbliche.

Per chi segue quotidianamente le notizie sportive e le vicende del Torino, Toro News rappresenta inoltre una risorsa dedicata all'informazione granata e all'attualità legata al club.

Una VPN si inserisce quindi in una strategia più ampia di sicurezza digitale. Utilizzata insieme a comportamenti responsabili, può offrire una protezione aggiuntiva quando si naviga online, soprattutto durante gli spostamenti e sulle reti Wi-Fi pubbliche.