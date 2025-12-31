Ricordate Pipicella? Dalla conferenza Taurinorum al caso Alfonso Signorini

Difficilmente i tifosi granata non ricorderanno Giuseppe Pipicella: volto giovane e paffuto, capelli riccioluti e occhiali spessi, fu uno dei tre protagonisti della conferenza stampa in cui la presunta Cordata Taurinorum annunciò la volontà di acquistare il controllo del Torino FC. Era il 29 luglio 2020 e l’evento catalizzò moltissima attenzione da parte del mondo granata: Pipicella, insieme a Simone Servetti e Massimo Scalari, in qualità di esponente dello studio Console & Partners, comunicò di essere advisor di una cordata di investitori pronti a rilevare la società granata dalle mani del patron Urbano Cairo. Sia come sia, la cosa finì in una bolla di sapone: il presidente non prese mai in considerazione l’idea di vendere il club, anzi, affermò di non avere mai ricevuto alcuna offerta concreta.