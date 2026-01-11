Roma, problemi per Gasperini in vista dell’incontro col Torino: si ferma Ferguson

La Roma esce vittoriosa dall’Olimpico battendo il Sassuolo 2-0 grazie alle reti di Koné e Soulé, arrivate poco prima dell’ottantesimo minuto: serata positiva nel risultato, ma non del tutto serena per Gian Piero Gasperini, il cui sorriso si è spento a causa dell’infortunio di Ferguson. La gara dell’attaccante irlandese è durata appena 35 minuti. Nel corso del primo tempo, infatti, Ferguson è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver subito, nell’arco di una ventina di minuti, due colpi alla parte bassa della schiena. Immediata la scelta dell'allenatore, che ha mandato in campo El Shaarawy, spostando Dybala nel ruolo di prima punta. Per l’attacco giallorosso la situazione si fa ora preoccupante. Nei giorni scorsi la Roma aveva già perso Dovbyk, fermato per circa due mesi dopo l’infortunio rimediato martedì 6 gennaio contro il Lecce. Ora si attendono gli esami di Ferguson, che intanto è già certo di saltare la sfida di Coppa Italia di martedì 13 contro il Torino. Lo sguardo si sposta inevitabilmente anche sul mercato: Ferguson sembrava vicino alla partenza, ma l’infortunio potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto la dirigenza giallorossa inizia a valutare con maggiore attenzione le possibili soluzioni in entrata.