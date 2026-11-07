Dopo averlo fortemente voluto in estate tanto da anticipare la concorrenza e fargli l'offerta migliore il Sassuolo sta già ripensando ad Aquilani. Come riportato da Gianlucadimarzio, con un post, sui suoi canali social la società neroverde si riunirà per decidere il futuro della panchina del suo club. La società emiliana dopo aver perso Grosso ha scelto Aquilani e ci ha puntato con grandissima convinzione rubandolo al Toro, anch'esso che faceva la fila per l'ex Catanzaro. Adesso, però, sono cinque sconfitte di seguito e la classifica inizia a diventare nemica. Il Sassuolo è, infatti, 17° a 8 punti in attesa del Monza. La pausa sarà dunque momento di riflessioni importanti e il nome più forte in sfondo sembra essere quello di Roberto D'Aversa, rimasto senza squadra dopo l'esperienza col Torino nella scorsa stagione.