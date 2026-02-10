Schuurs saluta il Toro, porte aperte in Olanda: ecco dove

Nei giorni scorsi una notizia ha toccato profondamente l’ambiente granata: Perr Schuurs ha risolto il proprio contratto con il Torino, chiudendo un percorso segnato da grande sfortuna. Il difensore olandese ora guarda avanti, con l’obiettivo di tornare a giocare in patria dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre due anni. Prima dello stop, Schuurs si era imposto come pilastro della difesa del Toro, diventando rapidamente un leader tecnico e uno dei profili su cui la società aveva puntato per il futuro.