Nei giorni scorsi una notizia ha toccato profondamente l’ambiente granata: Perr Schuurs ha risolto il proprio contratto con il Torino, chiudendo un percorso segnato da grande sfortuna. Il difensore olandese ora guarda avanti, con l’obiettivo di tornare a giocare in patria dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre due anni. Prima dello stop, Schuurs si era imposto come pilastro della difesa del Toro, diventando rapidamente un leader tecnico e uno dei profili su cui la società aveva puntato per il futuro.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor altre news Schuurs saluta il Toro, porte aperte in Olanda: ecco dove
news
Schuurs saluta il Toro, porte aperte in Olanda: ecco dove
Ten Hag chiama il difensore, da valutarsi le condizioni
Ten Hag chiama il difensore—
Un possibile spiraglio arriva dall’Olanda. Erik ten Hag, reduce dall’esperienza al Bayer Leverkusen e oggi direttore tecnico del Twente, oggi sesta forza in Eredivisie, ha parlato del centrale ai microfoni del De Telegraaf. L’ex tecnico dell’Ajax, che conosce bene Schuurs, ha manifestato disponibilità ad accoglierlo, pur ribadendo che ogni valutazione dipenderà dal suo pieno recupero fisico. Per il difensore si profila quindi una fase decisiva: ritrovare condizione e fiducia per provare a rilanciare una carriera che, prima dell’infortunio, sembrava destinata a grandi traguardi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA