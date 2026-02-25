Serie A, Lazio in vendita? Il club chiarisce…

La Società Sportiva Lazio torna a smentire con decisione le voci su una possibile cessione del club e lo fa con una nota ufficiale che non prevede mezzi termini. “La Società Sportiva Lazio non è in vendita”, comunica il club, precisando: “La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse, proposta formale o informale né risultano in essere trattative, negoziazioni o interlocuzioni di qualsivoglia natura aventi ad oggetto operazioni di cessione, né con soggetti italiani né con soggetti esteri”. Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, anche alla luce della presentazione del progetto per lo stadio Flaminio, avevano contribuito a spingere il titolo in Borsa fino a un +39% a febbraio, prima del calo del 3,75% registrato in apertura odierna. La società parla di informazioni “prive di fondamento” e mette in guardia sulle possibili conseguenze: “La SS Lazio evidenzia che la diffusione di informazioni false o fuorvianti concernenti una società quotata può assumere rilievo sotto il profilo normativo e regolamentare, potendo integrare fattispecie riconducibili alla manipolazione del mercato e all’aggiotaggio informativo, con ogni conseguenza prevista dall’ordinamento vigente”. Il club si riserva quindi di agire presso le autorità competenti a tutela della propria reputazione e della trasparenza del mercato.