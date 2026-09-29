Si è concluso il procedimento giudiziario che vedeva coinvolti l'Udinese, Franco Soldati e Stefano Campoccia, rispettivamente presidente e vicepresidente del club friulano in merito al caso plusvalenze in merito alle operazioni legate al neo acquisto granata Rolando Mandragora. Come riporta Sportmediaset, il Gup del tribunale di Udine ha deliberato per l'assoluzione delle tre parti coinvolte. Riguardo il presidente e il vicepresidente dell'Udinese, sono stati entrambi assolti perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato", mentre la società friulana è stata assolta "perché il fatto non sussiste". Il club e i suoi due dirigenti erano accusati di evasione dell'Ires, falso in comunicazione sociale e dichiarazione fraudolenta. La richiesta della Procura mirava a due anni di reclusione per Soldati e Campoccia e una sanzione di 500 mila euro per il club.