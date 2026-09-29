Il rientro è fissato per dicembre, ma la situazione non cambia: Israel resta dietro Perri e Mascardi, intanto Petrachi si guarda intorno

Andrea Croveri
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Il punto sulla gestione dei contratti dei portieri del Torino (VIDEO)

Israel oggi parte indietro. Il portiere uruguaiano è ancora fermo per l’infortunio alla spalla e sta lavorando per rientrare a dicembre, ma al suo ritorno troverà gerarchie già definite. Ieri, l'uruguaiano era stato scelto da Vagnati per essere il titolare del Torino, ma gli infortuni e l'esplosione di Paleari ne hanno compromesso la crescita. Oggi in gestione c'è Petrachi: Paleari ha salutato il Torino e Lucas Perri è il titolare, mentre Mascardi è indicato come prima alternativa e dunque per Israel non sembra esserci spazio per tornare al centro del progetto tecnico. La situazione, insomma, appare già indirizzata verso una nuova ricerca di squadra.

Torino FC v Modena FC - Coppa Italia

Il Torino cercherà una soluzione

Il Torino aveva messo Israel sul mercato durante l’estate, ma l’infortunio alla spalla ha fatto saltare la possibilità di una cessione. A luglio l’uruguaiano si è sottoposto a un intervento chirurgico e da quel momento ogni discorso è rimasto congelato. C’era anche l’interesse del Nacional, il club di Montevideo nel quale è cresciuto prima di passare alla Juventus, ma la trattativa non è andata avanti proprio per le condizioni fisiche del portiere. Adesso Israel sta seguendo il programma riabilitativo e, se il recupero procederà senza intoppi, potrà tornare disponibile a dicembre. Sarà però soprattutto il mercato a dover dare una nuova prospettiva al suo futuro. Il Torino, infatti, ha già scelto Perri e punta sulla crescita di Mascardi: anche con il rientro dell’uruguaiano, l’ordine gerarchico non dovrebbe cambiare. La strada più probabile resta quindi quella della cessione, con il club che dovrà cercare di valorizzare il giocatore e limitare il più possibile il rischio di minusvalenza rispetto ai 4,5 milioni spesi un anno fa per acquistarlo dallo Sporting.

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