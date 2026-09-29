Israel oggi parte indietro. Il portiere uruguaiano è ancora fermo per l’infortunio alla spalla e sta lavorando per rientrare a dicembre, ma al suo ritorno troverà gerarchie già definite. Ieri, l'uruguaiano era stato scelto da Vagnati per essere il titolare del Torino, ma gli infortuni e l'esplosione di Paleari ne hanno compromesso la crescita. Oggi in gestione c'è Petrachi: Paleari ha salutato il Torino e Lucas Perri è il titolare, mentre Mascardi è indicato come prima alternativa e dunque per Israel non sembra esserci spazio per tornare al centro del progetto tecnico. La situazione, insomma, appare già indirizzata verso una nuova ricerca di squadra.

Il Torino cercherà una soluzione

Il Torino aveva messo Israel sul mercato durante l’estate, ma l’infortunio alla spalla ha fatto saltare la possibilità di una cessione. A luglio l’uruguaiano si è sottoposto a un intervento chirurgico e da quel momento ogni discorso è rimasto congelato. C’era anche l’interesse del Nacional, il club di Montevideo nel quale è cresciuto prima di passare alla Juventus, ma la trattativa non è andata avanti proprio per le condizioni fisiche del portiere. Adesso Israel sta seguendo il programma riabilitativo e, se il recupero procederà senza intoppi, potrà tornare disponibile a dicembre. Sarà però soprattutto il mercato a dover dare una nuova prospettiva al suo futuro. Il Torino, infatti, ha già scelto Perri e punta sulla crescita di Mascardi: anche con il rientro dell’uruguaiano, l’ordine gerarchico non dovrebbe cambiare. La strada più probabile resta quindi quella della cessione, con il club che dovrà cercare di valorizzare il giocatore e limitare il più possibile il rischio di minusvalenza rispetto ai 4,5 milioni spesi un anno fa per acquistarlo dallo Sporting.