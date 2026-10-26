Il calcio si dà appuntamento a Londra il 26 ottobre per la settantesima edizione del Pallone d’Oro. Per la prima volta la cerimonia lascia Parigi e approda al London Palladium Theatre, scelta simbolica per rendere omaggio a Stanley Matthews, primo vincitore del premio nel 1956. Questa sera sarà assegnato il riconoscimento individuale più atteso: ecco le curiosità e tutte le info per seguire la cerimonia.

I favoriti: Kane davanti, Mbappé e Yamal inseguono

Le quote dei bookmaker indicano Harry Kane come favorito, con Kylian Mbappé che ha guadagnato terreno nelle ultime ore grazie anche alla doppietta al Clasico e Lamine Yamal subito dietro.

L’attaccante inglese arriva da una stagione straordinaria tra Bayern Monaco e nazionale inglese: 73 gol complessivi, di cui sei al Mondiale, e i successi in Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca. Yamal ha invece contribuito alla vittoria della Liga con il Barcellona ed è diventato campione del mondo con la Spagna. Mbappé resta in corsa grazie a un’annata ricca di gol e alla doppietta nel Clásico. Tra i candidati figurano anche Lionel Messi, finalista mondiale con l’Argentina, e Rodri, vincitore del premio nel 2024.

Anche Fabian Ruiz merita un’attenzione particolare. Il centrocampista spagnolo ha conquistato nel 2026 sia la Champions League con il Paris Saint-Germain, campione d’Europa per il secondo anno consecutivo, sia il Mondiale con la Spagna. È l’unico candidato ad aver centrato entrambi i trionfi nel corso dello stesso anno. Tra i protagonisti del PSG in corsa per il premio figurano anche il detentore Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi, Marquinhos e Khvicha Kvaratskhelia, nonostante il recente infortunio al ginocchio. L’unico candidato che milita in Serie A è Lautaro Martínez, capitano dell’Inter.

Pallone d’Oro, le curiosità: i record di Messi e i grandi esclusi

La storia del premio comincia nel 1956, quandolo istituì anche grazie a giornalisti come Gabriel Hanot e Jacques Ferran, tra le figure che contribuirono alla nascita della, antenata dell’attuale Champions League. Alla prima votazione parteciparono appena 16 giornalisti: Stanley Matthews batté Alfredo Di Stéfano per 47 punti a 44. Aveva 41 anni e detiene ancora il record di vincitore più anziano, anche perché continuò a giocare fino a 50 anni.

Le regole dell’epoca, però, escludevano campioni come Pelé e Diego Armando Maradona: fino al 1994 il premio era riservato ai calciatori europei. Dal 1995 furono ammessi anche i giocatori di qualsiasi nazionalità che militavano nei club di Europa. Il primo a vincere con il nuovo regolamento fu George Weah.

BARCELONA, SPAIN - JANUARY 16: Leo Messi of Barcelona FC displays his four ballons d'or to the audience prior to the Copa del Rey Quarter Final match between Barcelona FC and Malaga CF at Camp Nou on January 16, 2013 in Barcelona, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Tra i primati più difficili da eguagliare c’è quello di Lionel Messi: otto Palloni d’Oro, quattro dei quali consecutivi dal 2009 al 2012. Cristiano Ronaldo segue con cinque trofei. Dal 2008 al 2017 il riconoscimento è finito esclusivamente nelle mani dell’argentino o del portoghese, prima che Luka Modric interrompesse il loro dominio nel 2018. Dieci edizioni in cui i due fuoriclasse hanno scritto una pagina irripetibile della storia del calcio.

Dove seguire la cerimonia del Pallone d’Oro 2026

La cerimonia del Pallone d’Oro 2026 sarà trasmessa in diretta gratuita e in esclusiva per l’Italia su Dazn questa sera, lunedì 26 ottobre. Il collegamento comincerà alle 20 con il pre-cerimonia, mentre la premiazione prenderà il via alle 21. A condurre la serata dal London Palladium Theatre saranno Thierry Henry, ex attaccante francese e secondo classificato al premio nel 2003, e Kate Scott, giornalista e presentatrice britannica.