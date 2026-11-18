Domenica 6 dicembre 2026 nel Centro Congressi Internazionale (ICC) di Belfast, nell'Irlanda del Nord, ci saranno i sorteggi per i gironi di qualificazione della prossima edizione degli Europei, in programma dal 9 giugno al 9 luglio 2028 nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. Come riporta Gianluca Di Marzio, con le gare del sesto turno di Nations League ancora da disputare, la UEFA ha aggiornato le 5 fasce per le 54 Nazionali che si daranno in battaglia per centrare la partecipazione ad Euro2028, con Kosovo e Irlanda come uniche squadre ancora con posizioni da definire nelle fasce. L'Italia di Roberto Mancini sarà nel primo slot e attende di scoprire quale sarà il cammino che la attende per cercare di accedere alla competizione. Sono previsti 12 gironi da 4 o 5 squadre che si affronteranno in match d'andata e ritorno. La fase a gironi delle qualificazioni avrà luogo tra marzo e novembre 2027, mentre i playoff verranno disputati a marzo 2028.