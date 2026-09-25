La Lega Serie A fa dietrofront: la Supercoppa italiana torna a casa. Dopo le ultime edizioni disputate all'estero, il Consiglio di Lega ha ufficializzato che il trofeo si disputerà in Italia il prossimo 22 dicembre, scegliendo come palcoscenico lo storico stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. A contendersi il titolo saranno l'Inter, in qualità di formazione campione d'Italia, e la Lazio, finalista nella scorsa edizione di Coppa Italia sconfitta proprio dai nerazzurri. Per la Scala del Calcio si tratta di un grande ritorno: è infatti la tredicesima volta che l'impianto milanese ospita la sfida, confermandosi il tempio indiscusso di questa competizione, ben distanziato rispetto alle altre sedi storiche come il Delle Alpi, l'Olimpico di Roma e gli stadi esteri.