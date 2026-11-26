Ultimo in Serie B, la stagione dell'Empoli non sta andando come pronosticato. 9 punti, 2 sole vittorie, 3 pareggi e ben 8 sconfitte. Al termine del 5-0 rimediato in casa del Benevento, il club toscano ha scelto di sollevare Matteo Andrioletti dal ruolo di allenatore. Al suo posto, un nome che fa sciogliere i cuori dei tifosi azzurri: Lorenzo Tonelli. 15 gol e 2 assist in 188 presenze con la maglia dell'Empoli, 53 partite con la Sampdoria, 9 con quelle del Napoli. Dopo l'esperienza sulla panchina dell'Under 17, l'ex difensore italiano ora è l'allenatore della prima squadra dell'Empoli, scatenando le reazioni sotto al post Instagram di calciatori quali Dries Mertens e Mirko Valdifiori.

Caricamento post Instagram...

Il comunicato dell'Empol su Tonelli

"Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra.

Il tecnico dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico".