90 secondi: "Vlasic e rebus, gli highlights di Abate. E alle ATP Finals..."

Manca ancora più di una settimana al fischio d'inizio di Torino-Lazio, in programma sabato 28 novembre alle ore 18:00, ma il clima intorno alla sfida si preannuncia già incandescente. In vista della sfida di campionato contro il Torino, la tifoseria della Lazio ha risposto presente con travolgente entusiasmo. I circa 1.500 tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino sono stati letteralmente polverizzati in pochissimi minuti dall'apertura ufficiale della vendita. Per la sfida di sabato contro la squadra di Abate, dunque, la formazione bianconceleste potrà contare su una cornice di pubblico caldissima anche lontano da Roma. Tuttavia, l'ampio sostegno in trasferta alla squadra viaggia di pari passo con la contestazione nei confronti della presidenza di Claudio Lotito: la Curva Nord è sempre più vuota nei match casalinghi nonostante il momento positivo e il primo posto in campionato per la squadra di Gattuso.