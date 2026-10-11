Il Brommopojkarna ha riscritto la storia del calcio svedese. I tifosi del Toro potrebbero ricordarsi del club incontrato dai granata nei preliminari di Europa League 2014/15. Sulla panchina sedeva Giampiero Ventura e il Torino risolse la pratica, rifilando 7 reti alla squadra svedese, 3 all'andata e 4 al ritorno. Clamoroso secondo tempo funambolico da parte del Brommopojkarna, che dopo uno 0-0 nei primi 45 minuti, si è dato battaglia in trasferta con l'AIK. La media di una rete ogni 5 minuti e gli 11 gol totali hanno portato il risultato sul 5-6 finale per un vero e proprio record nel calcio in Svezia.

48': AIK 0-1 Brommapojkarna 55': AIK 1-1 Brommapojkarna. 59': AIK 1-2 Brommapojkarna 61': AIK 1-3 Brommapojkarna. 65': AIK 1-4 Brommapojkarna 70': AIK 1-5 Brommapojkarna 73': AIK 2-5 Brommapojkarna 81': AIK 3-5 Brommapojkarna 83': AIK 4-5 Brommapojkarna 90+8': AIK 5-5 Brommapojkarna 90+9': AIK 5-6 Brommapojkarna