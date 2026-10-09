Dopo quattro giorni di riflessioni e consultazioni interne, la Federazione calcistica turca ha preso la sua decisione: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Nazionale. A far precipitare definitivamente la situazione è stata la quarta sconfitta consecutiva in Nations League rimediata contro l'Italia. La TFF ha annunciato la mancata conferma dell'allenatore italiano in un comunicato ufficiale.

Si chiude così un triennio intenso e dalle due facce per l’ex Roma e Sampdoria sulla panchina dei turchi. L'avventura dell'Aeroplanino era iniziata con i migliori auspici, trascinando l'entusiasmo di un’intera nazione: prima con l'ottimo percorso agli Europei del 2024, chiusi ai quarti di finale, e poi con la storica qualificazione ai Mondiali del 2026, traguardo che in Turchia mancava da ben 24 anni. Tuttavia, l’eliminazione al primo turno nella Coppa del Mondo e il crollo verticale nelle ultime uscite in Nations League hanno incrinato irreparabilmente i rapporti con la piazza e i vertici federali. Montella lascia la guida della Turchia dopo 40 panchine complessive, con un bilancio finale di 21 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte. In cima alla lista delle preferenze della federazione turca ora c'è l'ex calciatore di Atletico Madrid e Barcellona Arda Turan.