Si è chiuso il capitolo Torino e si apre ufficialmente quello di Verona. Il ritorno di Marco Baroni sulla panchina gialloblù era nell’aria da giorni e oggi sono stati definiti gli ultimi dettagli che hanno portato alla formalizzazione dell’accordo. Baroni ha infatti risolto il proprio contratto con il Torino, liberandosi così dagli ultimi vincoli contrattuali e rendendo possibile il suo immediato reinserimento nel club veneto, piazza che conosce bene e in cui aveva già lasciato il segno. Per lui, contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Di seguito, la nota ufficiale del club.

La nota ufficiale del club

comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a, che si è legato al Club fino al, con opzione fino al 2029. Nato a Firenze l’, il tecnico torna sulla panchina dell’Hellas dopo l’esperienza della stagione, conclusa con la salvezza ine il tredicesimo posto finale in classifica. In precedenza aveva già fatto parte dello staff gialloblù nel campionato, come vice di Alberto Malesani. Il suo legame con il Verona nasce da calciatore: Baroni ha infatti vestito la maglia gialloblù dalal, collezionandotra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nel corso della carriera da allenatore ha conquistato due promozioni in, con ilnella stagionee con ilnel. Nella massima serie ha inoltre raggiunto la salvezza alla guida dello stesso Lecce e dell’Hellas Verona.rivolge a mistere a tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro".