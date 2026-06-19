Il percorso dell'allenatore toscano lo riporta al Verona

Andrea Croveri
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Pedullà: "Chiedete scusa a Marco Baroni" (VIDEO)

Si è chiuso il capitolo Torino e si apre ufficialmente quello di Verona. Il ritorno di Marco Baroni sulla panchina gialloblù era nell’aria da giorni e oggi sono stati definiti gli ultimi dettagli che hanno portato alla formalizzazione dell’accordo. Baroni ha infatti risolto il proprio contratto con il Torino, liberandosi così dagli ultimi vincoli contrattuali e rendendo possibile il suo immediato reinserimento nel club veneto, piazza che conosce bene e in cui aveva già lasciato il segno. Per lui, contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Di seguito, la nota ufficiale del club.

La nota ufficiale del club

"Verona - Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029. Nato a Firenze l’11 settembre 1963, il tecnico torna sulla panchina dell’Hellas dopo l’esperienza della stagione 2023/24, conclusa con la salvezza in Serie A e il tredicesimo posto finale in classifica. In precedenza aveva già fatto parte dello staff gialloblù nel campionato 2002/03, come vice di Alberto Malesani. Il suo legame con il Verona nasce da calciatore: Baroni ha infatti vestito la maglia gialloblù dal 1995 al 1998, collezionando 93 presenze e 9 gol tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nel corso della carriera da allenatore ha conquistato due promozioni in Serie A, con il Benevento nella stagione 2016/17 e con il Lecce nel 2021/22. Nella massima serie ha inoltre raggiunto la salvezza alla guida dello stesso Lecce e dell’Hellas Verona. Hellas Verona FC rivolge a mister Marco Baroni e a tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro".
Genoa CFC v Torino FC - Serie A

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