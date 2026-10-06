Come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore Giovanni Malagò ha avuto un incontro con Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, per trovare un accordo sul futuro della Federcalcio italiana. Alla Giunta del CONI è stato votato il commissariamento della Federazione e l'esito è stato una votazione unanime, 15 voti su 15 disponibili, a favore di Malagò, che, a seguito dell'approvazione finale del Consiglio, è diventato il nuovo commissario della FIGC. Ora, entro il 31 gennaio 2027, ci sarà l'elezione alla presidenza della FIGC. L'attuale Presidente della Federcalcio, una volta che avrà risolto i problemi con il tesseramento, potrà candidarsi nuovamente per il ruolo.

Il comunicato ufficiale del CONI

"Si è tenuta questa mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15"