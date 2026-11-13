Nuova posizione per Vlasic in Nazionale, ne parla lui stesso a fine partita
Nella partita di ieri, giovedì 12 novembre, di Nations League contro l'Inghilterra Vlasic ha sperimentato un nuovo ruolo inedito. Il tecnico Bilic doveva fronteggiare le pesanti assenze di Perisic e di Jakic ma non voleva rinunciare al 4-2-3-1. Allora l'allenatore della Croazia ha chiesto a Vlasic se potesse fare l'esterno a sinistra e il capitano granata si è sacrificato. La sua prestazione l'ha poi analizzata lui stesso ai microfoni di NOVA tv: “Quanto a giocare come esterno sinistro, l’allenatore mi ha chiesto se fossi disposto a provarci perché Perišić e Jakić non erano disponibili. È vero che è stata la prima volta nella mia vita che ho giocato lì. Se qualcuno me l’avesse suggerito cinque o sei anni fa, avrei detto che non potevo farlo. Ma ora capisco meglio l’aspetto tattico del calcio, e aver giocato a lungo in Italia mi ha aiutato. Penso che sia stata una prestazione solida”.
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