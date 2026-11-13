Nella partita di ieri, giovedì 12 novembre, di Nations League contro l'Inghilterra Vlasic ha sperimentato un nuovo ruolo inedito. Il tecnico Bilic doveva fronteggiare le pesanti assenze di Perisic e di Jakic ma non voleva rinunciare al 4-2-3-1. Allora l'allenatore della Croazia ha chiesto a Vlasic se potesse fare l'esterno a sinistra e il capitano granata si è sacrificato. La sua prestazione l'ha poi analizzata lui stesso ai microfoni di NOVA tv: “Quanto a giocare come esterno sinistro, l’allenatore mi ha chiesto se fossi disposto a provarci perché Perišić e Jakić non erano disponibili. È vero che è stata la prima volta nella mia vita che ho giocato lì. Se qualcuno me l’avesse suggerito cinque o sei anni fa, avrei detto che non potevo farlo. Ma ora capisco meglio l’aspetto tattico del calcio, e aver giocato a lungo in Italia mi ha aiutato. Penso che sia stata una prestazione solida”.