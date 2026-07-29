Un'estate in chiaroscuro per Cristian Volpato, difficile da scordare. Il 19 giugno faceva il suo ingresso a partita in corso nel match perso per 2-0 dalla sua Australia contro gli Stati Uniti. Contro Paraguay ed Egitto avrebbe poi giocato dal primo minuto, realizzando il sogno di disputare un Mondiale.

Ma dal toccare il cielo con un dito, qualche giorno fa è arrivata la notizia, riportata da ESPN Australia, della presunta positività alla cocaina dopo essere stato fermato dalla polizia di Sydney per eccesso di velocità. Uno scossone non da poco per il trequartista, a lungo cercato anche dal Torino.

E proprio nelle ultime ore Volpato ha fatto ritorno al club di appartenenza, dove si è sottoposto, nella giornata odierna del 29 luglio, alle visite di rito. Da quanto comunicato dal club neroverde, il giocatore è risultato negativo a tutti i test effettuati. Di seguito la nota ufficiale:

Cristian Volpato è rientrato regolarmente in gruppo dopo aver sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche di rito e specifici esami delle urine e test ematici predisposti, in accordo con il calciatore, al fine di accertarne le condizioni in seguito alle notizie emerse per mezzo stampa. Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo.