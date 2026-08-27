Novità dalla Croazia sul calciomercato del Torino: il profilo è interessante perché è un attaccante, giovanissimo, ma con un prezzo già importante. Il portale di notizie sportive Germanijak riporta una trattativa in corso con il Torino interessato ad Ante Bralic, attaccante classe 2008 di proprietà dell'Hajduk Spalato.

Bralic-Torino, trattativa in corso: i dettagli

Il Toro lavora per il futuro e ha messo nel mirino il croato, attualmente in forza nelle giovanili dell'Hajduk. Le richieste del club che ne detiene il cartellino arrivano a 1 milione di euro, ma la società granata offre meno. Quanto include nell'offerta il Torino è una percentuale cospicua su un'eventuale futura rivendita del calciatore. Il giocatore è giovane ma comunque la trattativa si attesta su prezzi alti per essere un classe 2008 e il Toro prosegue nel trattare per il croato, ritenendolo un profilo interessante e di grande futuribilità. Trattativa Bralic-Torino: seguiranno aggiornamenti.