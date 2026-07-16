Francesco Bochicchio lascia il Torino e vola all’Arconatese. Dopo un'annata in prestito al Vigasio in Serie D dove ha collezionato 18 presenze e 23 reti subite, l'estremo difensore classe 2007 dopo essere tornato alla casa base è partito nuovamente in prestito. Il giovane portiere lascia le giovani granata per aggregarsi all’Arconatese.

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