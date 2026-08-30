In una serata nera per il Torino, arriva una notizia incoraggiante. Il Toro si avvicina a Rolando Mandragora. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno in granata, dopo averci militato nell'annata 2021/22. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Toro avrebbe sorpassato il Genoa nella trattativa per il centrocampista della Fiorentina. Infatti, per poter trattare per il calciatore napoletano i liguri devono prima definire la cessione di Morten Frendrup all'Olympiakos. L'operazione con i greci non è ancora chiusa e così il Torino si avvicina a riprendere il 29enne campano.