Rolando Mandragora è più vicino: il Torino insiste per il suo ex giocatore e si avvicina al classe '97, portandosi in vantaggio sui rossoblu
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In una serata nera per il Torino, arriva una notizia incoraggiante. Il Toro si avvicina a Rolando Mandragora. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno in granata, dopo averci militato nell'annata 2021/22. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Toro avrebbe sorpassato il Genoa nella trattativa per il centrocampista della Fiorentina. Infatti, per poter trattare per il calciatore napoletano i liguri devono prima definire la cessione di Morten Frendrup all'Olympiakos. L'operazione con i greci non è ancora chiusa e così il Torino si avvicina a riprendere il 29enne campano.
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