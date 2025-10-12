Calciomercato, la “bomba” dalla Turchia: contatto Toro-Icardi

Per i tifosi del Toro, l’avvio di stagione ha lasciato un retrogusto amaro: troppi gol subiti e pochi realizzati. A metà ottobre il Torino si trova al sedicesimo posto con appena 5 punti. Simeone è una delle poche certezze, mentre Zapata lavora per rientrare nella condizione migliore. Una curiosità che, nelle ultime ore, sta facendo sognare (o divertire) i tifosi riguarda il calciomercato. Un nome che evoca gol, polemiche e vecchi ricordi di Serie A: secondo quanto riportato dal giornalista turco esperto di calciomercato Ekrem Konur , il Torino avrebbe avviato i primi contatti con Mauro Icardi , ex capitano dell’Inter, attualmente al Galatasaray . Un’indiscrezione che arriva in un momento delicato per il Toro, e che desta non pochi dubbi.

Operazione complessa

In carriera, Icardi ha realizzato 219 gol in Serie A, tra cui i 29 della stagione 2017-18 con la maglia nerazzurra, anno in cui conquistò il titolo di capocannoniere. Indimenticabile fu anche la doppietta in casa della Juventus nella stagione 2012-13, quando ribaltò il risultato da 1-0 a 1-2 nonostante l’inferiorità numerica, una prestazione che gli aprì le porte per il mondo dei grandi. Oggi, a 32 anni, Icardi è legato al Galatasaray fino a giugno 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Torino avrebbe programmato un incontro con il suo agente nelle prossime settimane per valutare margini e condizioni di un possibile trasferimento a gennaio. L’ostacolo principale resta l’ingaggio: 10 milioni lordi a stagione, circa il doppio di quanto percepisce l’attuale capitano granata Duván Zapata, al momento il più pagato della rosa. Inoltre, bisogna considerare l’affollamento nel reparto offensivo, dove figurano Simeone, Adams e lo stesso Zapata. Difficile pensare che il Toro affonderà il colpo senza prima una cessione importante. Anche l’età rappresenta un’incognita: Icardi non è più giovanissimo e resta da capire se sia pronto a misurarsi di nuovo con la Serie A. Finora, però, sta confermando la sua vena realizzativa in Turchia: 9 presenze stagionali (due in Champions League), 373 minuti giocati e 5 gol complessivi.