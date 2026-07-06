Mentre i riflettori sono puntati sul Mondiale, c'è un giovane talento che si prepara a una nuova avventura lontano dall'Italia. Parliamo di Alex Perez, difensore centrale classe 2006 di origini spagnole e mozambicane. Il suo percorso parla di grande potenziale: cresciuto nelle prestigiosi accademie di Rayo Vallecano e Betis, Perez ha completato il suo percorso di formazione in Italia, vestendo le maglie di Inter e, nell'ultima stagione, del Torino.

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Alex Perez riparte dalla Grecia: ha firmato con il Kalamata

Arrivato in granata in prestito proprio dal Betis, il difensore ha vissuto un’annata agrodolce: nonostante una serie di infortuni alla schiena che lo hanno tormentato fin dall'inizio, condizionando la sua continuità, ha comunque lasciato il segno. Impossibile dimenticare il suo gol nel derby contro la Juventus, una rete pesante che ha sancito il pareggio in una delle partite più sentite della stagione per il campionato Primavera 1 dei granata. La sfortuna fisica, però, ha frenato l'esplosione definitiva del ragazzo in Primavera.

Alla fine dell'annata, il club granata ha però deciso di non continuare a lavorare con lui e così il talento classe 2006 aveva fatto ritorno formalmente al Betis. Ora, per Perez, è tempo di voltare pagina: la prossima tappa della sua carriera sarà in Grecia, al Kalamata FC. Un ambiente diverso, lontano dai riflettori italiani, dove il giovane difensore cercherà la stabilità necessaria per far finalmente emergere tutto il talento che le difficoltà fisiche hanno solo parzialmente nascosto. Proprio nella giornata odierna il club greco ha infatti annunciato con una nota ufficiale il suo arrivo a titolo definitivo e la firma del difensore spagnolo su un contratto annuale.

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