Calciomercato, parla l’agente di David Ricardo: “Torino e Dinamo? Vi spiego”

Prova a fare chiarezza Elton Cardoso, agente di David Ricardo, alla luce delle voci di mercato che vorrebbero una partenza del 23enne difensore verdeoro in forza al Botafogo. Su di lui, oltre ai granata, ci sarebbe l'interesse della Dinamo Mosca, su cui l'agente del giocatore ha cercato di dare maggiori informazioni ai microfoni del portale russo Sport Express: «Per ora non c'è ancora niente di deciso».

L'agente ha inoltre continuato confermando l'interesse della squadra insieme ai granata: «Sì, la Dinamo ha effettivamente offerto 6,5 milioni di euro per Ricardo. Ma le trattative continuano. Quale club sceglierà il calciatore? Per ora non è stato concordato nulla né con il Torino né con la Dinamo. Stiamo analizzando le offerte».