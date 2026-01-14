Prova a fare chiarezza Elton Cardoso, agente di David Ricardo, alla luce delle voci di mercato che vorrebbero una partenza del 23enne difensore verdeoro in forza al Botafogo. Su di lui, oltre ai granata, ci sarebbe l'interesse della Dinamo Mosca, su cui l'agente del giocatore ha cercato di dare maggiori informazioni ai microfoni del portale russo Sport Express: «Per ora non c'è ancora niente di deciso».
Mercato
Calciomercato, parla l’agente di David Ricardo: “Torino e Dinamo? Vi spiego”
Il punto sulla trattativa per il difensore brasiliano
L'agente ha inoltre continuato confermando l'interesse della squadra insieme ai granata: «Sì, la Dinamo ha effettivamente offerto 6,5 milioni di euro per Ricardo. Ma le trattative continuano. Quale club sceglierà il calciatore? Per ora non è stato concordato nulla né con il Torino né con la Dinamo. Stiamo analizzando le offerte».
Sul centrale, che spinge per raggiungere Torino, continua il pressing granata: dopo le prime offerte in prestito con obbligo di riscatto condizionato, il ds Petrachi ha aperto alla possibilità di un’operazione a titolo definitivo. I dialoghi vanno avanti.
