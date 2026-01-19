Calciomercato, Popa saluta Torino e va al Cluj: i dettagli

Porte girevoli in casa Toro. In attesa di capire cosa accadrà ad Israel, il club saluta Mihai Popa. L'estremo difensore rumeno classe 2000 è pronto a lasciare il Toro per tornare in patria al Cluj. Il terzo portiere granata, al Torino dal 2023, sta per tornare al club rumeno in cui ha già giocato in prestito la scorsa stagione per trovare più spazio (scendendo in campo 11 volte). L'allenatore dei ferrovieri Daniel Pancu ha già annunciato il suo ritorno e ormai è fatta per l'addio di Popa alla maglia granata. Il contratto del classe 2000 sarebbe scaduto al termine della stagione e il Toro non lo avrebbe rinnovato.