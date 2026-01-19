Calciomercato, Rafael Obrador è un nuovo giocatore del Torino: è UFFICIALE

Rafael Obrador è ufficialmente un nuovo giocatore granata. Il terzino spagnolo classe 2004 arriva dal Benfica in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. L'ex Real Madrid nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, ha sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al Torino. Obrador è il primo innesto del club di Urbano Cairo in questa sessione di mercato invernale. Di seguito il comunicato del Torino.

Rafel Obrador è nato a Campos, in Spagna, il 24 febbraio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Campos, il 19 luglio 2020 ha esordito, appena sedicenne, nella Liga spagnola con la maglia del Maiorca nel 2-2 contro l’Osasuna. Nell'ottobre 2020 si è trasferito al Real Madrid. È maturato nel settore giovanile dei Blancos e ha totalizzato 68 presenze e 6 assist con la maglia del Castiglia, la squadra B del Real Madrid. Nella stagione 2024-25 è passato in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, con cui ha collezionato 34 presenze. Nell’estate del 2025 ha lasciato la Spagna per andare a giocare nel Benfica: il 31 luglio ha vinto la Supercoppa del Portogallo contro lo Sporting Lisbona e il 23 agosto 2025 è arrivato l’esordio in Liga Portugal nella vittoria per 3-0 contro il Tondela.