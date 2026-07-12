Emanuele Ribero giocherà a Prato: ora c'è la conferma. Il portiere classe 2006, dopo tre stagioni di livello tra i dilettanti, contribuendo alla storica promozione in Serie C del Bra, è stato rinnovato dal Torino, che gli ha offerto un contratto da professionista fino al 30 giugno 2026 con opzione per i due anni successivi. Dopo una stagione giocata a Piacenza, però, il Torino ha scelto di non proseguire con il percorso dell'estremo difensore.

Ribero a Prato: l'anticipazione e la conferma

, dopo la scelta da parte del club granata di non proseguire nel percorso dell'estremo difensore ex Bra, tanti club si sono mossi per provare ad ingaggiare il ventenne. Tra questi, figurava un interesse importante e sostenuto del Prato, club di Serie D. Ora il club toscano è pronto per diventare la nuova casa di Emanuele Ribero: per lui pronto un contratto biennale, fino al 30 giugno 2028.