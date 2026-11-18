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Le trattative in ottica mercato di gennaio

Manca ancora più di un mese all'apertura ufficiale del calciomercato invernale, ma le società di Serie A hanno già iniziato a guardare a gennaio. A metà novembre, con il campionato avviato e diversi obiettivi da raggiungere prima della sosta, le dirigenze iniziano a programmare le prossime mosse. C'è chi cerca rinforzi per cambiare passo e allontanarsi dalle zone più complicate della classifica, chi vuole correggere le lacune emerse durante la prima parte di stagione e chi, invece, deve fare i conti con possibili occasioni in uscita. Le prime indiscrezioni cominciano così a delineare un mercato che, pur essendo ancora lontano dall'entrare nel vivo, propone già diversi intrecci. Tra attaccanti in cerca di rilancio, centrocampisti nel mirino e profili che potrebbero cambiare maglia, le trattative iniziano a prendere forma lontano dai riflettori. Le prossime settimane saranno importanti per capire quali piste potranno trasformarsi in operazioni concrete e quali resteranno soltanto ipotesi.

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