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Corsi di recupero? Daniel Bragança

Arrivato negli ultimi giorni di mercato per aggiungere qualità a centrocampo, Daniel Bragança ha impiegato poco tempo per convincere Ignazio Abate. Il portoghese ha mostrato fin dalle prime apparizioni le proprie doti tecniche, guadagnando progressivamente spazio nelle gerarchie. Il suo percorso, però, è passato anche attraverso un adattamento tattico: abituato a giocare da mezzala, Bragança è stato chiamato a interpretare il ruolo di regista, soprattutto dopo l'infortunio di Mandragora. Una soluzione che ha dato risultati incoraggianti, pur con qualche difficoltà. Alla seconda sosta per le nazionali, il bilancio è positivo, ma resta la sensazione che possa dare ancora di più giocando qualche metro più avanti.

Daniel Bragança in numeri

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Sono 9 le presenze collezionate da Daniel Bragança con la maglia del Torino, impreziosite da un gol realizzato contro l'Udinese. Il portoghese è partito titolare in sei occasioni, accumulando complessivamente 556 minuti in campionato. Particolarmente significativo il dato relativo alla precisione dei passaggi: secondo FotMob, Bragança ha completato l'87,2% dei passaggi tentati, a conferma della qualità del suo contributo alla manovra granata.