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Rinnovo per Belotti
Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio, il Cagliari continua la sua corsa per la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Oltre all'interessamento per un altro ex granata, Mërgim Vojvoda (ora al Como), la società sarda ha rinnovato oggi il contratto di Andrea Belotti fino al 2027. L'attaccante ex Toro era formalmente svincolato dopo il termine del vecchio accordo, scaduto il 30 giugno. Ora quindi ha firmato un nuovo contratto per restare ancora in Serie A.
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L'ex capitano granata resterà quindi in Sardegna: dopo le 8 presenze e i 2 gol della scorsa stagione, è pronto a iniziare un nuovo campionato. Dopo le visite mediche di rito a Roma, presso la clinica Villa Stuart, partirà per raggiungere la squadra nel ritiro di Pontedilegno-Tonale, in Lombardia.
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