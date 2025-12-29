Calciomercato Serie A: dal sì di Zirkzee alla Roma alla Fiorentina su Samardzic

Con l’avvicinarsi del calciomercato invernale, le principali avversarie del Torino in Serie A iniziano a muoversi tra cambi in panchina, innesti mirati e strategie di rafforzamento. A seguire racconteremo le ultime indiscrezioni sui possibili trasferimenti e le trattative in corso, offrendo un quadro delle mosse che potrebbero ridisegnare gli equilibri del campionato e influenzare il contesto competitivo in cui i granata dovranno inserirsi.