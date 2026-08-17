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CALCIOMERCATO SERIE A

Il Calciomercato della Serie A è agli sgoccioli: i club del massimo campionato italiano vogliono rifinire le proprie squadre prima della grara di esordio nel prossimo weekend. Così si sono creati parecchi movimenti. Arrivati a lunedì 20 agosto, riassumiamo i colpi in entrata e in uscita delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino.

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