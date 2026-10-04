"Abate, tra le certezze a sua disposizione, dovrà aggrapparsi sicuramente a Rodriguez, a cui bisogna dare tempo per farlo arrivare in buone condizioni", ha sentenziato Rampanti nell'ultimo episodio della rubrica "Parola al Mister". Un messaggio che fa comprendere quanto Ricardo Rodriguez possa essere elemento fondamentale nella formazione di Abate. E, dall'altra parte, osservando alle gare della Svizzera, un'altra considerazione può venire spontanea: Rodriguez, forse, è già in buone condizioni...

Rodriguez e i messaggi certi: "Io ci sono"

Centonovantadue minuti in tre partite: tre titolarità consecutive contro Macedonia del Nord, Scozia e Slovenia per Ricardo Rodriguez, che ora attende il ritorno contro i primi avversari per confermare una sosta di grande livello. Dopo il protagonismo nel decisamente positivo Mondiale 2026, terminato per la Svizzera con la sofferta sconfitta ai supplementari contro l'Argentina di Leo Messi, Rodriguez, ritrovatosi senza squadra, si è allenato in solitaria (affidandosi ad esperti) nel contesto della Rodriguez Academy GmbH, scuola calcio aperta dal numero 13 elvetico insieme ai fratelli. Quindi il ritorno in maglia granata a mercato concluso e il secondo esordio conquistato nell'ultimo quarto d'ora contro la Roma.

Poi la sosta. Murat Yakin ha scelto di non fare a meno per nessun motivo al proprio terzino sinistro titolare. Ricardo Rodriguez in tutte le tre partite giocate finora si è posizionato titolare nella difesa a quattro, sulla corsia mancina. Un gioco costituito sulla doppia fase, come da caratteristiche del giocatore: grande presenza in fase difensiva e ruolo importante in fase di impostazione, con la qualità del suo piede mancino. Qualità che ha sfruttato anche per inserire il proprio nome sul tabellino dei marcatori: tiro preciso dal limite che si è infranto sul secondo palo della porta scozzese per una punizione di pregevole fattura. E per Abate, c'è più di un messaggio: Ricardo Rodriguez c'è eccome.

Cömert, esordio rimandato?

E in quanto all'altro svizzero convocato da Yakin? Eray Cömert non ha ancora avuto modo di esordire nel corso di questa sosta. Elvedi ed Akanji, coppia prolifica già ai Mondiali, non sono due elementi ai quali il CT della formazione svizzera vuole rinunciare. E la rete del centrale del Leeds sempre contro la Scozia non fa che confermare questa necessaria titolarità. Il difensore granata ora mette nel mirino il ritorno con la Macedonia del Nord per provare a trovare qualche minuto.