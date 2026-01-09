tor calcio mercato Calciomercato Serie A: la Lazio sostituisce Guendouzi, colpo della Fiorentina

Le squadre di Serie A iniziano a fare sul serio sul calciomercato: ecco le trattative che riguardano le rivali del Torino
Andrea Croveri

Calciomercato Serie A

Gennaio sta entrando nel vivo e il calciomercato della Serie A con lui. Mentre il Torino prova a piazzare i primi colpi della nuova gestione targata Gianluca Petrachi, altre squadre del campionato italiano hanno già chiuso trattative importanti, alcune delle quali potrebbero avere ripercussioni anche sul mercato dei granata.

