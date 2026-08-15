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CALCIOMERCATO SERIE A

Mancano sempre meno giorni al ritorno in campo e il mercato non concede più tempo alle squadre. Le rose vanno completate, le ultime lacune colmate e gli allenatori aspettano rinforzi da inserire rapidamente nei propri meccanismi. Con la Coppa Italia ormai alle porte per alcuni club e il campionato che si fa sempre più vicino, ogni trattativa può diventare decisiva: le società accelerano, i contatti si moltiplicano e le distanze tra domanda e offerta vengono ridotte a colpi di rilanci e nuovi incontri. Non tutte le operazioni, però, seguono lo stesso percorso. Alcune sono vicine alla fumata bianca, altre restano in bilico e altre ancora nascono proprio nelle ultime ore, quando un’occasione può cambiare le strategie di un’intera squadra. Il quadro è in continua evoluzione. La Serie A si accende, vediamo insieme gli affari, le trattative e le notizie del mercato nella giornata del 14 agosto.

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