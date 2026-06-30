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Calciomercato Serie A

Il campionato è ormai acqua passata e da qualche settimana è iniziata la Coppa del Mondo in Messico, USA e Canada. Parallelamente a quella che resta la competizione più importante del pianeta calcistico, è entrato nel vivo anche l'intricato filone del calciomercato. Si preannuncia una sessione particolarmente interessante, proprio perché scatterà in contemporanea con i Mondiali. La Serie A osserverà con attenzione l'evoluzione delle trattative, con le venti partecipanti alla costante ricerca di profili con cui potenziare le rispettive rose. Tra colpi in prospettiva e innesti d'esperienza, il calcio entra in una fase calda e vibrante sotto ogni punto di vista. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra acquisti, cessioni, ritorni e grandi addii.

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