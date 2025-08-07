L'inizio della nuova stagione è ormai vicino: le squadre di Serie A stanno rodando le squadre attraverso le amichevoli e il mercato entra sempre più nel vivo. L’obiettivo principale dei club è completare la rosa il prima possibile, anche se molte trattative richiederanno ancora tempo. In questi giorni, le società stanno mettendo a punto le proprie strategie di mercato per rafforzare e rinnovare l’organico. Esaminiamo, quindi, le ultime notizie di mercato riguardanti le future avversarie del Torino nel prossimo campionato.
tor calcio mercato Calciomercato Serie A, Linetty proposto al Pisa, Morata si avvicina al Como
mercato
Calciomercato Serie A, Linetty proposto al Pisa, Morata si avvicina al Como
Le ultime notizie di calciomercato delle 19 squadre di Serie A che saranno avversarie del Torino nel prossimo campionato