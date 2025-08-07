Calciomercato Serie A, Linetty proposto al Pisa, Morata si avvicina al Como

L'inizio della nuova stagione è ormai vicino: le squadre di Serie A stanno rodando le squadre attraverso le amichevoli e il mercato entra sempre più nel vivo. L’obiettivo principale dei club è completare la rosa il prima possibile, anche se molte trattative richiederanno ancora tempo. In questi giorni, le società stanno mettendo a punto le proprie strategie di mercato per rafforzare e rinnovare l’organico. Esaminiamo, quindi, le ultime notizie di mercato riguardanti le future avversarie del Torino nel prossimo campionato.