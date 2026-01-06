Calciomercato Serie A: un ex-granata saluta la Serie A, Sassuolo su Lazzari

Il sei gennaio è sicuramente una giornata molto intensa: è il giorno dell’Epifania, nonché, per molti, l’ultimo delle festività natalizie, ma è anche una giornata di Serie A, la diciannovesima di campionato. Il calciomercato è già iniziato da qualche giorno: c’è chi ha già chiuso i primi colpi e chi, invece, si sta muovendo ora per rinforzare in fretta la propria rosa. Mentre il Torino è impegnato nelle proprie trattative, vediamo come si stanno muovendo gli altri club di Serie A. Il Napoli, al momento - ma bisognerà attendere la fine di questa giornata per avere un quadro completo - è fermo al terzo posto in classifica, a due punti dall’Inter capolista. L’obiettivo minimo resta la qualificazione alla Champions League, ma ci sono tutte le condizioni per provare il colpaccio e puntare al titolo. In estate l’acquisto dell’ex granata Lorenzo Lucca aveva lasciato molti perplessi: il Napoli ha investito una cifra importante, circa 35 milioni di euro, per un giocatore che si sapeva non sarebbe stato un titolare fisso, ma piuttosto una soluzione di lusso da utilizzare a gara in corso. Tuttavia, questo “lusso” sembra essersi in parte svalutato, senza convincere a pieno Antonio Conte. L’attaccante pare quindi vicino all’addio, almeno momentaneo, alla ricerca di maggiore continuità altrove. Diversi club hanno manifestato interesse. In passato si era parlato del Milan prima dell’acquisto di Flügkrug, e ora si è inserito il Benfica, guidato da José Mourinho. La formula su cui si sta lavorando è quella del prestito, con il Napoli che spera che, trovando spazio e continuità, Lucca possa diventare una pedina importante in ottica futura.