Arrivati a circa metà del calciomercato di riparazione, le squadre del nostro campionato si stanno muovendo per rinforzare alcuni dei reparti andati maggiormente in difficoltà durante questo girone d'andata. Facciamo il punto sulle ultime trattative in corso.
tor calcio mercato Calciomercato Serie A: Malen in direzione Roma, Inter su Mlačić
Mercato
Calciomercato Serie A: Malen in direzione Roma, Inter su Mlačić
Le ultime novità sulle principali trattative del mercato delle squadre del campionato italiano, con Malen in direzione Roma