Le ultime novità di mercato per quanto riguarda alcune delle squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A
VOX POPULI - Le parole dei tifosi dopo l'allenamento a porte aperte (VIDEO)
Calciomercato Serie A
La sessione estiva di calciomercato della Serie A è entrata nella fase più calda. Una giornata ricca di colpi di scena per la massima serie italiana. Tra grandi rifiuti, nuovi innesti e cifre altisonanti per rinforzare le formazioni, ecco il quadro delle ultime ore che inizia a delineare scenari caldissimi. Il punto della giornata di oggi, lunedì 17 agosto, sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e addii.
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