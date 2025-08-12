Calciomercato, sondaggi dall’Inghilterra per Adams: per il Toro non è in vendita

Il nome di Che Adams è tornato a circolare con insistenza oltre Manica. Negli ultimi giorni, infatti, alcuni club inglesi hanno sondato la disponibilità dell’attaccante scozzese, arrivato in granata la scorsa estate. L’interesse è motivato dal suo rendimento nella scorsa stagione: 10 gol e 4 assist in 38 partite con una percentuale realizzativa del 15,2% e una media di 1,74 di tiri a partita, come si può leggere dai dati di Sofascore .

Sirene inglesi su Adams, ma il Toro chiude alla cessione

Il Torino, tuttavia, in questo momento non ha alcuna intenzione di privarsene. Con Sanabria alla porta, Adams rientra a pieno titolo nel progetto tecnico e il suo ruolo è considerato strategico per garantire alternative e soluzioni in avanti. Con l'arrivo di Simeone Baroni può contare più opzioni per l'attacco e valutare di partita in partita anche la doppia punta come possibilità. Cedere ora l’ex Southampton significherebbe dover tornare sul mercato, un’operazione complessa e sconveniente a metà agosto. Oltre all’aspetto tecnico, c’è anche un fattore contrattuale: il giocatore ha ancora un accordo pluriennale con il club granata e non ha espresso volontà di partire. Questo rende di fatto marginale l’interesse dei club inglesi. Il Torino, quindi, resta alla finestra, ma senza intenzione di aprire trattative. Adams rimane un elemento centrale nello scacchiere offensivo, e la sensazione è che vestirà granata anche per questa stagione, salvo ribaltoni clamorosi. La posizione del Toro è stata netta: Adams non è sul mercato.