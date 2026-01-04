Calciomercato Torino: da Asllani a David Ricardo, il punto di giornata

Parte ufficialmente la sessione di mercato in casa granata. Sarà un mese di trattative per i dirigenti del Torino, che dovranno intervenire per sopperire alle lacune della rosa a disposizione di Marco Baroni. Ma non sarà un mercato incanalato solo sulle entrate, dato che non sono da escludere movimenti anche in uscita, uno a sorpresa in queste ore. "Cercare di provare a cambiare qualcosina. È evidente: con il 3-5-2 dovremo portare qualcuno di funzionale. Il Torino ha una lista che penalizza: se entra uno, deve uscire un altro, pagato e inutilizzabile. Bisogna lavorare su qualche scambio, ma è evidente che devo pensare anche a fare altro. Si sta lavorando per cercare volti nuovi". Le parole di Petrachi nel prepartita di Verona-Torino 0-3 sono indicative a riguardo. Ecco il punto di giornata sul mercato granata.