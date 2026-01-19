Il mercato dei granata continua a muoversi. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità di Rafa Obrador al Torino. È lui il primo acquisto di questa sessione invernale, nonché il primo del Petrachi bis. Non si tratta però dell'unica notizia di mercato: da Popa alle ultime novità su Anjorin-Prati, ecco le ultime novità di giornata.
Calciomercato Torino, da Ricardo a Prati: il punto di giornata
Obrador, il giocatore è ufficialmente granata—
Il rinforzo per la fascia sinistra è arrivato. Rafa Obrador è diventato un nuovo giocatore del Torino. Arriva dal Benfica con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Al termine della stagione, la società granata potrà quindi valutare se procedere con l’acquisto a titolo definitivo oppure lasciarlo rientrare in Portogallo. Per la definizione dell’operazione è stato necessario attendere l’ok del Real Madrid. Il giocatore ha rilasciato le prime parole, rivolte ai tifosi del Torino: "Ciao tifosi, sono Rafa Obrador. Sono molto contento di stare qui, non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Forza Toro!".
Ricardo, il giocatore vuole il Torino—
L'altro rinforzo per la difesa è il difensore Ricardo. Mancino di piede e utile anche per coprire l'out di sinistra, è l'altro profilo gradito da Petrachi. La situazione però è complicata: sul brasiliano c'è la Dinamo Mosca. Sarà un testa a testa con il club russo, ma il Torino continua a trattare. Il giocatore gradisce la destinazione granata, ma non il club brasiliano: la preferenza del Fogao va alla Dinamo Mosca.
Il Torino si separa con Popa. Stallo Anjorin-Prati—
Il club granata si separa da Popa. Il portiere rumeno è pronto per rientrare in patria, precisamente al Cluj. L'allenatore dei ferrovieri Daniel Pancu ha già annunciato il suo ritorno e ormai è fatta per l'addio di Popa alla maglia granata. Il contratto del classe 2000 sarebbe scaduto al termine della stagione e il Toro non lo avrebbe rinnovato. Stallo invece per la trattativa Anjorin-Prati, dove bisogna fare una piccola ricapitolazione. Anjorin è arrivato al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni. Queste condizioni non sono ancora scattate, motivo per cui il Torino deve per forza passare dall'Empoli. Di conseguenza la trattativa è "congelata".
