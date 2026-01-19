Calciomercato Torino, da Ricardo a Prati: il punto di giornata

Le ultime novità di mercato del Torino: Obrador è approdato in granata, Ricardo continua a piacere, ma la trattativa è difficile

Piero Coletta 19 gennaio - 23:04

Il mercato dei granata continua a muoversi. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità di Rafa Obrador al Torino. È lui il primo acquisto di questa sessione invernale, nonché il primo del Petrachi bis. Non si tratta però dell'unica notizia di mercato: da Popa alle ultime novità su Anjorin-Prati, ecco le ultime novità di giornata.

Obrador, il giocatore è ufficialmente granata — Il rinforzo per la fascia sinistra è arrivato. Rafa Obrador è diventato un nuovo giocatore del Torino. Arriva dal Benfica con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Al termine della stagione, la società granata potrà quindi valutare se procedere con l’acquisto a titolo definitivo oppure lasciarlo rientrare in Portogallo. Per la definizione dell’operazione è stato necessario attendere l’ok del Real Madrid. Il giocatore ha rilasciato le prime parole, rivolte ai tifosi del Torino: "Ciao tifosi, sono Rafa Obrador. Sono molto contento di stare qui, non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Forza Toro!".

Ricardo, il giocatore vuole il Torino — L'altro rinforzo per la difesa è il difensore Ricardo. Mancino di piede e utile anche per coprire l'out di sinistra, è l'altro profilo gradito da Petrachi. La situazione però è complicata: sul brasiliano c'è la Dinamo Mosca. Sarà un testa a testa con il club russo, ma il Torino continua a trattare. Il giocatore gradisce la destinazione granata, ma non il club brasiliano: la preferenza del Fogao va alla Dinamo Mosca.

Il Torino si separa con Popa. Stallo Anjorin-Prati — Il club granata si separa da Popa. Il portiere rumeno è pronto per rientrare in patria, precisamente al Cluj. L'allenatore dei ferrovieri Daniel Pancu ha già annunciato il suo ritorno e ormai è fatta per l'addio di Popa alla maglia granata. Il contratto del classe 2000 sarebbe scaduto al termine della stagione e il Toro non lo avrebbe rinnovato. Stallo invece per la trattativa Anjorin-Prati, dove bisogna fare una piccola ricapitolazione. Anjorin è arrivato al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni. Queste condizioni non sono ancora scattate, motivo per cui il Torino deve per forza passare dall'Empoli. Di conseguenza la trattativa è "congelata".