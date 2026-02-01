Calciomercato Torino, da Tchoca a Mister X: il punto di giornata

Tchoca e Olusesi, passando per il Mister X di Cairo: il punto di giornata sulle ultime del calciomercato granata

Alessandro Gigante 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 23:02)

Quella di oggi la possiamo definire una buona domenica: il Torino ha vinto contro il Lecce 1-0, allontanandosi dalla zona retrocessione, facendo esordire in casa tutti i nuovi arrivati: Marianucci partito titolare, Prati, Kulenovic e Obrador - quest'ultimo che a Como era entrato nel buio già pesto - nel secondo tempo. Inoltre, Cairo nelle dichiarazioni post-partita ha rivelato indizi sull'ultimo giorno della sessione di riparazione (domani, lunedì 2 febbraio). Per il primo del mese di febbraio, vediamo nel dettaglio le ultime novità del giorno dal calciomercato del Torino.

Calciomercato Torino: parla l'agenzia di Tchoca Non è ancora finita la telenovela di João Pedro Tchoca. Una storia che in ambito legale potrebbe, nei prossimi giorni, avere degli intoppi. Una trattativa già conclusa, ma che durante le visite mediche ha avuto alcune problematiche che hanno portato il club granata a sospendere la trattativa, con il conseguente rientro del giocatore in Brasile. Da qui si arriva al comunicato di OTB Sports, l’agenzia che rappresenta Tchoca, che contesta le valutazioni espresse dallo staff medico del Torino definendole prive di rispetto, professionalità e basi solide. La stessa agenzia ha inoltre fatto sapere di riservarsi la possibilità di procedere per vie legali sulla vicenda. Si attenderanno dunque gli sviluppi di questa situazione chiaramente alquanto spiacevole.

Cosa succede? Olusesi è in panchina col Tottenham Fino a venerdì potevamo definire la trattativa che avrebbe portato Callum Olusesi in granata vicina alla conclusione: il classe 2007 aveva già svolto le visite mediche ed era pronto ad approdare al Torino. Nonostante ciò, la situazione ieri è cambiata e da quel momento non c'è stato altro da poter fare se non avere dubbi, domande e supposizioni. Oggi però è domenica e il Tottenham scende in campo alle 17:30 per Tottenham-Manchester City: Olusesi è in panchina regolarmente. Una mossa che porta a pensare ad una trattativa terminata, ma sarà effettivamente così? Lo scopriremo nell'ultimo giorno di calciomercato.

Parla Cairo: è in arrivo un Mister X? Questo pomeriggio Urbano Cairo si è espresso ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino al termine di Torino-Lecce. Il presidente del Torino ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo ulteriori possibili novità di calciomercato, senza sbilanciarsi e andare nello specifico: “Vediamo. Stiamo lavorando per fare qualcosa in più. Non voglio anticipare nulla, però spero di poter aggiungere ancora un calciatore”. Parole che lasciano riflettere e fantasticare su un ipotetico Mister X sul quale la dirigenza granata sarebbe al lavoro. Le necessità lasciano pensare ad un difensore - visto il mancato arrivo di João Pedro Tchoca e la non convocazione di oggi di Adam Masina che lascia maggiori certezze riguardo a una sua rescissione di contratto (in scadenza a giugno 2026) - e ad un centrocampista - visto il mancato arrivo di Callum Olusesi, trattativa in sospeso per il momento -. In un frangente della stagione abbastanza delicato, vedremo come si svilupperanno le ultime ore di mercato in casa granata. Per il momento, attendiamo sviluppi ed eventuali novità last minute.